Легенда Марселя и брат еще трех вратарей: рассказываем, кто будет отбивать удары Шахтера в Лиге Европы

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Символ

Жертва

Брат

Боксер

Первое, что нужно знать про Стива Манданда, – у него очень сильные руки.

Ими вратарь "Ренна" может отразить даже сверхмощные выстрелы в упор, если они летят не в угол. И уж точно не стоит вставать у него на дороге, когда Стив играет верховой мяч.

В случае Манданда его 37 лет не только цифры; они определяют стиль игры. Стив - олдскул, не обладающий ростом Куртуа, техникой тер Штегена и сделавший свой первый ассист в 36, однако он очень хорошо ловит мяч.

И если уж о силе, то это у него врожденное. Манданда родился в Киншасе, но Конго не помнит – он едва умел говорить, когда родители переехали во Францию. Мама устроилась санитаркой, папа – электриком. Обычная семья мигрантов, и чтобы малыш не искал проблемы, его отдали на спорт - в секцию бокса.

"Он побилвсех соперников между 13 и 15 годами. Тренер говорил, что у него есть перспективы", – вспоминает его отец Франк.



Совсем юный Манданда в школе "Эвре". Фото: rmcsport.bfmtv.com Совсем юный Манданда в школе "Эвре". Фото: rmcsport.bfmtv.com

Не от Шмайхеля и Таффарела фанател маленький Стив, а от Майка Тайсона, чьими постерами была завешена комната.

В футбол его затянул случай – как-то пришел к другу на тренировку местного клуба "Эвре", где разговорился с тренером вратарей Филиппом Леклерком; тому как раз нужен был мальчик его лет. Стив ненавидел бегать кроссы, но ворота? Он решил попробовать.

А уже перед 16-летием, когда Манданда забрали в больницу из-за аппендицита, прямо в палату к парню пришли представители "Гавра".

"Они сказали, что наш сын – будущее французского футбола, и они сделают все, чтобы он играл за них. Не буду обманывать, что мы этому противились", – смеется отец.

Спустя много лет в Англии, получив серьезную травму, Стив вернулся в ринг - так форсировал восстановление. Местные СМИ удивлялись его навыкам, но только потому, что не знали бэкграунда.

И да, сила и реакция – верные спутники классного боксера – и дальше с Манданда, как и феерическая уверенность в себе. В значительной степени это результат долгой карьеры, которая в основном двигалась очень гладко. Стив пробился в основу Гавра в 20 лет; дальше отверг предложение более скромного "Лилля" и перешел в "Марсель", чтобы уже через два месяца стать основным. Как здесь не поверить в свою звезду?

Символ

"Мне нравится этот молодой человек. Он играет так, будто стоит на воротах уже 25 лет", – тренер "Марселя" Эрик Геретс даже не пытался скрыть симпатию к Стиву.

Писали, что клубу Манданда посоветовал Самир Насри, пересекавшийся с ним в молодежке, но это недоказанная теория. В "Гавре" тогда бегали Флоран Синама-Понголь, Шарль Нзогбия, Ласс Диарра – и на них многие заглядывались. К тому же вы представляете, чтобы Насри помог кому-то, кроме себя?

Стиву тогда немного повезло. Седрик Каррассо, которому он должен был навязать конкуренцию, уже на старте сезона-2007/08 порвал ахилл и выбыл на полгода, тем самым завершив свою 11-летнюю каденцию на "Велодроме" и открыв дорогу Манданда.

Рене Жирар, тренировавший тогда Францию U-21, назвал нового кипера "Марселя" "Бернаром Лама 2010-х", апеллируя к цвету кожи и незаурядным рефлексам. Он еще не знал, что уже скоро "новый Лама" получит своего Бартеза, в тени которого проведет международную карьеру. Сравнение окажется даже точнее, чем можно было ожидать.

Касательно "Марселя", то взлет Манданда совпал с упадком гегемона французских нулевых "Лиона". Карим Бензема принес "Ткачам" последнее "золото" в 2008-м, а уже через два года трофей переехал на "Велодром", где балом правили Ньянг, Вальбуэна, Шейру, Бен-Арфа, Лучо Гонсалес и, конечно, Стив – их незаменимый спаситель, подчищавший за далеко не идеальной защитой.

Уже тогда он был культовой фигурой на "Велодроме", а с тех пор прошло почти 13 лет! За это время Париж стал катарским, "Лион" скатился в середняки, по разу зажгли и угасли "Монако" и "Лилль", а сам "Марсель" прошел через чистилище расследований, арестов, смены владельца – и только Стив пережил с командой все.

Ну, или почти все. В сезоне-2016/17 ему надоело пропускать глупые голы из-за слабой обороны, и Манданда переехал в "Кристал Пэлас", где, однако, быстро заскучал и вернулся, чтобы вскоре получить последнюю, пятую награду лучшему вратарю года во Франции и побить рекорд по матчам за "Марсель" – теперь это 613 игр.

Да, вы правы, сегодня Манданда будет противостоять "Шахтеру" в футболке "Ренна", но это лишь из-за требования Сампаоли больше играть ногами, которое Стив так и не переварил - слишком старый.

Глобально Манданда - марселец навсегда; его история в "Ренне", как у Месси с Рамосом в "ПСЖ". Телами оба в Париже, но все понимают, кому принадлежат их сердца.

"Главная сложность состоит в том, чтобы удержать высокий уровень в момент, когда в тебе больше всего нуждаются. Я горжусь этим, потому что я смог. Есть игроки, которые запомнятся в клубе трофеями или отличными голами, это так. Но и мое длительное пребывание в Марселе тоже не останется незамеченным", - кокетничает Стив. Конечно, он в курсе собственной легендарности.

Жертва

О завершении международной карьеры Манданда объявил на банальной пресс-конференции перед матчем Лиги 1 в субботу, 14 января.

На улице лил холодный дождь, когда он подошел к микрофону, чтобы прокомментировать инсайд, который накануне опубликовала L'Equipe:

"Я честно удивлен, ведь мало с кем об этом говорил, но это действительно решение, которое я принял в конце чемпионата мира. Я пережил отличные моменты в сборной, но мне уже 37, и пора дать дорогу молодежи, у которой есть прекрасные качества.

Юго тоже объявил, что идет. Я не знаю, сколько у него точно матчей, но вместе мы прошли очень долгий период. Настала пора замкнуть цикл. Мы вместе пришли и вместе идем".

Steve Mandanda à l'#OM c'est :



1️⃣ Ligue 1

3️⃣ Coupe de la Ligue

2️⃣ Trophées des champions

5️⃣ fois meilleur gardien de Ligue 1

1️⃣ finale de Ligue Europa

6️⃣1️⃣3️⃣ matchs (record au club)



La #TeamOM dit au revoir à l’une de ses légendes ! ???? pic.twitter.com/AvBGeajRN3 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) July 6, 2022

Таким было прощание Манданда со сборной Франции, за которую он отыграл 35 матчей – на секунду, 6-й показатель в истории, – но никогда не был основным, оставаясь за спиной более стабильного, элегантного и просто "более французского" Льориса.

Де-юре у Стива была большая международная карьера, где нашлось место позорной Найсне-2010, серебру Евро-2016, финалам ЧМ-2018 и 2022. Лишь на ЧМ-2014 он не поехал из-за перелома шеи, полученного в страшном столкновении с Мустафой Ятабаре. Ну а если де-факто, то Манданда на больших турнирах отыграл ровно два матча.

Отчасти он сам в этом виноват. В 2009-м тренеры еще сомневались, и тогда Манданда привез себе подряд голы в товарняках с Нигерией и Аргентиной. А вот Льорис шанс использовал.

Les champions du monde Steve Mandanda et Hugo Lloris, blessés, mais heureux d’être la pour cette grande fête. Interview à retrouver sur @M6 ⚽️⭐️⭐️???????? pic.twitter.com/UDIofMhiB9 — Carine Galli (@CarineGalli) September 9, 2018

Впрочем, известно также, что отношения Стива с Юго взаимно дружеские. Манданда принял свою роль, поэтому не подсиживал, а помогал, создавал в команде здоровую атмосферу. Из 14 лет в "Марселе" он 10 лет был капитаном, и понимал, как это работает.

"Мы переживали друг за друга, между нами царили уважение и скромность. Думаю, мы были замечательной парой", - подытожил пережитое Льорис.

Ну, а "Шахтеру" нужно быть начеку еще и потому, что в лице Манданда "Ренн" имеет игрока, способного самостоятельно привести в чувство даже разбитый морально коллектив. Во времена, когда молодежь слишком заботится о собственной статистике, такие исполнители - вымирающий вид.

Брат

На улицах Марселя Манданда в начале называли "Феномен" - и это прозвище некоторые используют до сих пор.

Между тем, в его собственной семье Стива называют или Френчи, или Яя. Первый "позывной" – из-за выбора сборной, он-то ведь конголезец. Второй – это центральноафриканское; там "Яя" означает что-то вроде "старший".

Mandanda brothers

Steve, Parfait and Riffi pic.twitter.com/8DtNldxcbT — Stickerpedia (@Stickerpedia1) May 20, 2020

Семья у Стива большая – целых три брата. И, представьте, все они тоже профессиональные футбольные вратари!

Прямо сейчас Парфе Манданда 33 года, Риффи Манданда – 30, а Оверу Манданда – 24. Еще прошлым летом каждый брат играл на своем уровне, но сейчас уже нет. Странная синхронность, ведь на самом деле они очень разные.

Некоторые признаки голкипера топ-класса были у Парфе, почти 10 лет защищавшего ворота "Шарлеруа". 5 февраля 2008 года он даже отыграл тайм за сборную ДР Конго в спарринге против Франции, чьи ворота защищал его звездный брат, а всего набегал за "Леопардов" 20 матчей.

Риффи Манданда – любитель поболтать, попеть под гитару, и вообще его отец Франк признавался Le Parisien, что сыну стоит иногда "заткнуть рот". Вершиной его карьеры стали "Аяччо", "Булонь" и полгода в резерве "Ренна" весной 2020-го.

Что касается Овера, то там самое простое - у парня не было задатков, одна лишь фамилия, поэтому он лишь изображал голкипера, а не был им.

"Честно говоря, в молодости фамилия сильно меня донимала. Меня постоянно называли "братом". Когда я плохо играл, а такое бывало, все говорили: "Да он отстой. Он там играет только потому, что брат его протолкнул". Здесь я говорю от имени всех братьев, ведь куда бы мы ни пошли, за нами следят больше, чем за другими, нас судят не по нашим качествам, а сравнивают со Стивом", - признавался Парфе в большом интервью France Football, а Риффи с Овером кивали головами.

Стива на том интервью не было. Даже накануне нового года он не смог приехать, поскольку уже 2 января должен сыграть очередной матч. Он на одном уровне, братья – на другом.

"Что меня больше всего поражает в Яя, так это его умение держать удар. В Англии было тяжело, но еще хуже стало, когда он начал ошибаться по возвращении в "Марсель". Он тогда сказал мне: "Не переживай, уже в следующем сезоне я все докажу". И его признали лучшим в Лиге 1. Вот как он это сделал?" – восхищается Риффи.

Стив вряд ли смог бы объяснить ему, ведь талант не выразить словами, а между тем дело именно в нем. Манданда хоть и не Буффон и даже не Льорис, однако персона незаурядная. Ну, а для Франции и конкретно "Ренна" - и подавно безусловный авторитет.

Выбить его из колеи, заставить нервничать – кратчайший путь к победе над бретонцами, и "Шахтер" должен это помнить. Ну и, конечно, не забывать, что у Стива даже в 37 лет очень, очень сильные руки, поэтому бить надо соответственно.