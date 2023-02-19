Тренер ПСЖ недоволен игрой Месси, Неймара и Мбаппе на оборону

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" не удовлетворен оборонительными действиями тройки своих подопечных: Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Le10sport со ссылкой на L'Équipe

Кристоф Галтье не может реализовать свое построение игры из-за пассивных действий в прессинге этих футболистов. Ранее команды наставника встречали соперника сразу начиная с атакующих игроков. Месси, Неймар и Мбаппе не выполняют эти задачи тренера, что раздражает Галтье.

В то же время, наставник понимает, что не может заставить Месси защищаться весь поединок.

Отметим, что в ПСЖ серия из трех поражений подряд. Французский коллектив недавно вылетел из Кубка Франции от "Марселя", проиграл "Монако" в Лиге 1 и уступил "Баварии" в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Пока парижане лидируют во французском чемпионате, опережая второй "Марсель" на пять очков. Следующий матч ПСЖ проведет сегодня против "Лилля", старт встречи – в 14:00.