Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сбрил бороду на фарт. ВИДЕО, как Месси принес ПСЖ победу над Лиллем ударом на 90+4-й
Видео гола Лионеля Месси в матче ПСЖ – Лилль, 19 февраля 2023
фото - Getty Images
Лионелю Месси явно не хватало эмоций после победы на ЧМ – в январе и феврале он играл далеко не так сильно, как перед и на Мундиале. Очевидно, аргентинец решил что-то изменить, и перед игрой с Лиллем в рамках 24-го тура Лиги 1 сбрил бороду.
Понятно, что это не стало решающим фактором в феерической победе ПСЖ, а в первую очередь умение Лионеля реализовывать штрафные удары. На 90+4-й Месси отлично пробил мимо стенки, перехитрив голкипера. Он направил мяч именно во вратарский угол и тот от стойки залетел в сетку. В результате ПСЖ победил 4:3.
Добавим, что для Месси этот гол стал 11-м в рамках текущего чемпионата.
- Смотрите также: Супер гол Мбаппе в ворота Лилля
Популярное сейчас
- Миколенко – об отце в ВСУ: Мы могли говорить редко, а отправлять сообщения было опасно
- Греческий АЕК отправил по Данченко специальный самолет и взял на себя его лечение
- Мудрик мог стать героем последних секунд. Челси - Саутгемптон 0:1. ВИДЕО обзор матча
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО