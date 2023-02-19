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Сбрил бороду на фарт. ВИДЕО, как Месси принес ПСЖ победу над Лиллем ударом на 90+4-й

Франция
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Видео гола Лионеля Месси в матче ПСЖ – Лилль, 19 февраля 2023

Сбрил бороду на фарт. ВИДЕО, как Месси принес ПСЖ победу над Лиллем ударом на 90+4-й

фото - Getty Images

Новина українською

Лионелю Месси явно не хватало эмоций после победы на ЧМ – в январе и феврале он играл далеко не так сильно, как перед и на Мундиале. Очевидно, аргентинец решил что-то изменить, и перед игрой с Лиллем в рамках 24-го тура Лиги 1 сбрил бороду.

Понятно, что это не стало решающим фактором в феерической победе ПСЖ, а в первую очередь умение Лионеля реализовывать штрафные удары. На 90+4-й Месси отлично пробил мимо стенки, перехитрив голкипера. Он направил мяч именно во вратарский угол и тот от стойки залетел в сетку. В результате ПСЖ победил 4:3.

Добавим, что для Месси этот гол стал 11-м в рамках текущего чемпионата.

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