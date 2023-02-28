Президент французской федерации футбола подал в отставку. На его место прочат Мишеля Платини

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре подал в отставку со своего поста, сообщает издание L'Équipe. Такое решение было принято после ряда скандальных историй, последней из которых является оскорбление Зинедина Зидана, которое Ле Гре позволил себе в публичном пространстве. После этого исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил президента Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей до публикации аудиторского отчета.

Ноэль Ле Гре возглавлял французскую федерацию с 2011-го года. Его нынешняя каденция – уже четвертая по счету, она должна была продлиться до 2024-го года.

Отметим, что СМИ прочат на пост Ноэля Ле Гре Мишеля Платини, ранее возглавлявшего УЕФА.

Также добавим, что Ноэль Ле Гре сохранил свой пост в парижском офисе ФИФА по просьбе президента организации Джани Инфантино.