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Президент французской федерации футбола подал в отставку. На его место прочат Мишеля Платини
Ноэль Ле Гре потерял должность после нескольких скандальных истории
Фото: Getty Images
Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре подал в отставку со своего поста, сообщает издание L'Équipe. Такое решение было принято после ряда скандальных историй, последней из которых является оскорбление Зинедина Зидана, которое Ле Гре позволил себе в публичном пространстве. После этого исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил президента Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей до публикации аудиторского отчета.
Ноэль Ле Гре возглавлял французскую федерацию с 2011-го года. Его нынешняя каденция – уже четвертая по счету, она должна была продлиться до 2024-го года.
Отметим, что СМИ прочат на пост Ноэля Ле Гре Мишеля Платини, ранее возглавлявшего УЕФА.
Также добавим, что Ноэль Ле Гре сохранил свой пост в парижском офисе ФИФА по просьбе президента организации Джани Инфантино.
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