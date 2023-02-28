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Президент французской федерации футбола подал в отставку. На его место прочат Мишеля Платини

Франция
(1 голосов)

Ноэль Ле Гре потерял должность после нескольких скандальных истории

Президент французской федерации футбола подал в отставку. На его место прочат Мишеля Платини

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре подал в отставку со своего поста, сообщает издание L'Équipe. Такое решение было принято после ряда скандальных историй, последней из которых является оскорбление Зинедина Зидана, которое Ле Гре позволил себе в публичном пространстве. После этого исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил президента Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей до публикации аудиторского отчета.

Ноэль Ле Гре возглавлял французскую федерацию с 2011-го года. Его нынешняя каденция – уже четвертая по счету, она должна была продлиться до 2024-го года.

Отметим, что СМИ прочат на пост Ноэля Ле Гре Мишеля Платини, ранее возглавлявшего УЕФА.

Также добавим, что Ноэль Ле Гре сохранил свой пост в парижском офисе ФИФА по просьбе президента организации Джани Инфантино.

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В статье: Ноэль Ле Грэт
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Источник:
L'Équipe

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