Кавани - о рекорде Мбаппе: Заставляй фанов радоваться

Вчера, 4 марта, "Пари Сен-Жермен" добыл уверенную победу в матче Лиги-1 против "Нанта". Один из мячей во вчерашней встречи забил лидер парижан Килиан Мбаппе, который стал для него 201-ым в составе ПСЖ. Данный выстрел позволил молодому французу стать лучшим бомбардиром парижан в истории.

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани, которому ранее принадлежал рекорд, поздравил своего бывшего одноклубника со знаковым достижением:

"Поздравляю Килиана с новым рекордом в "ПСЖ". Заставляй фанов радоваться. Большие голевые объятия", - написал Кавани на своей странице в Instagram.

Напомним, Кавани выступал в составе французского клуба в период с 2013 по 2020 года. Сейчас уругваец играет за испанскую "Валенсию".