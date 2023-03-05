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Кавани - о рекорде Мбаппе: Заставляй фанов радоваться
Уругваец поздравил бывшего одноклубника
Вчера, 4 марта, "Пари Сен-Жермен" добыл уверенную победу в матче Лиги-1 против "Нанта". Один из мячей во вчерашней встречи забил лидер парижан Килиан Мбаппе, который стал для него 201-ым в составе ПСЖ. Данный выстрел позволил молодому французу стать
Уругвайский форвард Эдинсон Кавани, которому ранее принадлежал рекорд, поздравил своего бывшего одноклубника со знаковым достижением:
"Поздравляю Килиана с новым рекордом в "ПСЖ". Заставляй фанов радоваться. Большие голевые объятия", - написал Кавани на своей странице в Instagram.
Напомним, Кавани выступал в составе французского клуба в период с 2013 по 2020 года. Сейчас уругваец играет за испанскую "Валенсию".
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