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"Команде не нужно столько темнокожих и мусульман": главного тренера ПСЖ обвиняют в расизме

Франция
(1 голосов)

Это может стоить ему карьеры

"Команде не нужно столько темнокожих и мусульман": главного тренера ПСЖ обвиняют в расизме

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Новина українською

Наставник "ПСЖ" Кристоф Гальтье имеет большие проблемы неспортивного характера.

Сегодня, 12 апреля, RMC Sport опубликовал расшифровку письма бывшего спортивного директора "Ниццы" Юбера Фурнье директору по футболу компании INEOS Дэйву Брейлсфолду, где тренер выставлен законченным расистом.

"Он (Гальтье - прим.) говорил, что я должен взять во внимание реалии города, и что мы не можем держать столько темнокожих и мусульман в команде.

Он также рассказывал, мол, в ресторане на него набросились с обвинениями, что у Ниццы команда темнокожих. По его словам, я должен был учесть, что мы в городе Жака Медсена, а состав не соответствует тому, чего хотят люди, да и он тоже. Никаких спортивных аргументов не приводилось - только религиозные и национальные".

В сущности, все письмо - эдакая кляуза от Фурнье собственнику "Ниццы", чтобы тот повлиял на позицию тренера, который тогда возглавлял "Орлят". Впрочем, уже весной 2022-го Гальтье заинтересовался "ПСЖ", и вопрос перестал быть актуальным.

Любопытно, что о конфликте Фурнье и Гальтье знали и раньше; стороны его не скрывали. Еще в сентябре 2022-го Юбер говорил:

"Если я объясню настоящие причины нашей ссоры, то Кристоф больше не зайдет в раздевалку ни во Франции, ни вообще в Европе".

Гальтье, в свою очередь, отвечал, что "знает персонажа достаточно, дабы не удивляться любым его заявлениям".

В то же время после публикации RMC Sport Фурнье всячески открещивается от причастности к "сливу":

"Я сейчас в Бразилии и ко всему этому непричастен. У нас с Гальтье было много расхождений во мнениях, но я никогда не был стукачом. Публикация этого письма злит меня даже больше, чем его содержание".

"Команде не нужно столько темнокожих и мусульман": главного тренера ПСЖ обвиняют в расизме - изображение 1
"Ницца" в финале Кубка Франции-2022. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tnani Badreddine ATPImages

Гальтье же всячески открещивается от любых обвинений, называет письмо "клеветой" и обещает судебные иски для всех причастных. Вероятно, у него даже есть шансы победить - по словам журналиста Даниэля Риоло, ситуация сейчас следующая - "слово Гальтье против слова Фурнье". Других доказательств вины тренера нет.

Напомним, Кристоф Гальтье тренировал "Ниццу" только в сезоне-2021/22 и не добился значительных успехов, хотя и вывел команду в финал Кубка Франции, где она уступила "Нанту". Сразу после этого тренер пошел на повышение в "ПСЖ".

Не так давно во Франции разразился еще один расистский скандал, и для его фигуранта Ноэля Ле Гре все закончилось уходом с поста президента федерации футбола.

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В статье: Ницца Кристоф Галтье Парк де Пренс (Париж) Юбер Фурнье
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Источник:
L'Equipe

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
12.04.2023 в 19:04
На жаль, ця тема расизму зашкалює... І тепер кожен може написати "анонімний донос", про расистський вислів свого опонента... А далі, як у тому анекдоті "Та в мене нема дочки!" "Фігня! Чутки залишаться!" А так... можливо тренер, щось і сказав. Бо у всіх нас своя історія, звичаї... релігії і коли вони збираються разом, то це не завжди приводить до згуртування команди.
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