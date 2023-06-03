Аяччо – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Марсель" уже знает, что финиширует третьим: команда Руслана Малиновского точно не изменит позиции. Также уже знает свою судьбу "Аяччо": только через год после выхода в Лигу 1 команда покидает высший французский дивизион. Скорее всего, это будет последняя игра во главе "Олимпика" для наставника Игоря Тудора: инсайдеры сообщали, что специалист покинет клуб во время летнего межсезонья.

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Чемпионат Франции 38-й тур

3 июня. Начало в 22:00

"Аяччо" - "Марсель"

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