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Аяччо – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Аяччо - Марсель: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Марсель" уже знает, что финиширует третьим: команда Руслана Малиновского точно не изменит позиции. Также уже знает свою судьбу "Аяччо": только через год после выхода в Лигу 1 команда покидает высший французский дивизион. Скорее всего, это будет последняя игра во главе "Олимпика" для наставника Игоря Тудора: инсайдеры сообщали, что специалист покинет клуб во время летнего межсезонья.
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Чемпионат Франции 38-й тур
3 июня. Начало в 22:00
"Аяччо" - "Марсель"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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