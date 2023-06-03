  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Аяччо – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аяччо – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Аяччо - Марсель: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Аяччо – Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com

UA-Футбол
Новина українською

"Марсель" уже знает, что финиширует третьим: команда Руслана Малиновского точно не изменит позиции. Также уже знает свою судьбу "Аяччо": только через год после выхода в Лигу 1 команда покидает высший французский дивизион. Скорее всего, это будет последняя игра во главе "Олимпика" для наставника Игоря Тудора: инсайдеры сообщали, что специалист покинет клуб во время летнего межсезонья.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Франции 38-й тур
3 июня. Начало в 22:00
"Аяччо" - "Марсель"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Аяччо — Марсель дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
ПСЖ – Клермон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция последнего матча Месси в Париже
yellow-arrow
"Я благодарю клуб за такой замечательный опыт": Месси попрощался с ПСЖ
yellow-arrow
Галтье покинет ПСЖ после завершения сезона, - L'Équipe
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аяччо Марсель смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде