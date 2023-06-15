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Макрон заявил, что попытается сохранить Мбаппе во Франции
Вопрос государственной важности
фото - Getty Images
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что попытается сохранить Килиана Мбаппе в "Пари Сен-Жермен".
Год назад, когда была вероятность трансфера Мбаппе, Килиан рассказал, что президент Франции убедил его остаться на Родине.
Но этим летом Мбаппе заявил ПСЖ, что не будет продлевать свой контракт, истекающий в 2024 году. Так что парижский клуб предстал перед дилеммой: продать звезду сейчас или отпустит его через год бесплатно.
О будущем Килиана снова спросили французского президента. Макрон на этот раз ответил: "У меня нет никаких новостей, но я постараюсь его убедить [на том, чтобы Мбаппе остался – прим]".
Отметим, что главным претендентом на Килиана Мбаппе считается "Реал", который попрощался с Каримом Бензема. Сам форвард, становившийся чемпионом мира 2018 и бравший серебро на Мундиале 2022, также стремится продолжить карьеру в Мадриде.
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