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Макрон заявил, что попытается сохранить Мбаппе во Франции

Франция
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Вопрос государственной важности

Макрон заявил, что попытается сохранить Мбаппе во Франции

фото - Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что попытается сохранить Килиана Мбаппе в "Пари Сен-Жермен".

Год назад, когда была вероятность трансфера Мбаппе, Килиан рассказал, что президент Франции убедил его остаться на Родине.

Но этим летом Мбаппе заявил ПСЖ, что не будет продлевать свой контракт, истекающий в 2024 году. Так что парижский клуб предстал перед дилеммой: продать звезду сейчас или отпустит его через год бесплатно.

О будущем Килиана снова спросили французского президента. Макрон на этот раз ответил: "У меня нет никаких новостей, но я постараюсь его убедить [на том, чтобы Мбаппе остался – прим]".

Отметим, что главным претендентом на Килиана Мбаппе считается "Реал", который попрощался с Каримом Бензема. Сам форвард, становившийся чемпионом мира 2018 и бравший серебро на Мундиале 2022, также стремится продолжить карьеру в Мадриде.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
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Источник:
Sky Sports

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