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Клуб Малиновского направил письмо в УЕФА: известна причина

Франция
(1 голосов)

"Марсель" недоволен судейством в Лиге чемпионов

Клуб Малиновского направил письмо в УЕФА: известна причина

Твіттер Марселя/Автор невідомий

Новина українською

"Марсель" направил письмо в УЕФА с критикой в адрес арбитров, сообщает RMC Sport. Французский клуб возмущен судейскими решениями по итогам двухматчевого противостоянияс "Панатинаикосом" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, в первом поединке "Марсель" на выезде уступил (1:0), а затем взял реванш в родных стенах (2:1), но проиграл серию пенальти (4:5).

В частности, провансальцы отметили несколько ключевых эпизодов: желтая карточка на первой минуте первого матча для Жоффре Кондогбиа, решение рефери после пересмотра VAR во второй игре и, по мнению французов, односторонние решения судьи в первой встрече.

Главная цель письма – добиться уважения к клубу, а также быть услышанными.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский близок к аренде в "Дженоа".

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В статье: Панатинаикос (Афины) Марсель
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (1)
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vlapa (Киев)
17.08.2023 в 13:00
З арбітрами може й розберуться, але поїзд їде далі; до Пананатінаікоса за Дніпро претензій немає, наші, сумно, були слабкіші
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