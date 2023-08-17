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Клуб Малиновского направил письмо в УЕФА: известна причина
"Марсель" недоволен судейством в Лиге чемпионов
Твіттер Марселя/Автор невідомий
"Марсель" направил письмо в УЕФА с критикой в адрес арбитров, сообщает RMC Sport. Французский клуб возмущен судейскими решениями по итогам двухматчевого противостоянияс "Панатинаикосом" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, в первом поединке "Марсель" на выезде уступил (1:0), а затем взял реванш в родных стенах (2:1), но проиграл серию пенальти (4:5).
В частности, провансальцы отметили несколько ключевых эпизодов: желтая карточка на первой минуте первого матча для Жоффре Кондогбиа, решение рефери после пересмотра VAR во второй игре и, по мнению французов, односторонние решения судьи в первой встрече.
Главная цель письма – добиться уважения к клубу, а также быть услышанными.
Ранее сообщалось, что украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский близок к аренде в "Дженоа".
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