Робер Пирес назвал Неймара плаксой из-за слов бразильца, что ему пришлось пройти через ад в ПСЖ

Ранее бразилец, который перешел из "ПСЖ" в "Аль-Хилаль", заявил, что в "ПСЖ" они с Лионелем Месси "почувствовали, что такое ад". По словам Неймара, критика в адрес Месси была незаслуженной.

"Я называю это - быть плаксами. Быть профессиональным футболистом - это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь... Что ж, это часть игры.

Нас всех критиковали. Когда я перешел в "Арсенал", мне пришлось заменить Марка Овермарса, и мне говорили, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды", - сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Canal+.