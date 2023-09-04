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Робер Пирес назвал Неймара плаксой из-за слов бразильца, что ему пришлось пройти через ад в ПСЖ
Робер Пирес раскритиковал Неймара за сравнение ПСЖ с адом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее бразилец, который перешел из "ПСЖ" в "Аль-Хилаль", заявил, что в "ПСЖ" они с Лионелем Месси "почувствовали, что такое ад". По словам Неймара, критика в адрес Месси была незаслуженной.
"Я называю это - быть плаксами. Быть профессиональным футболистом - это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь... Что ж, это часть игры.
Нас всех критиковали. Когда я перешел в "Арсенал", мне пришлось заменить Марка Овермарса, и мне говорили, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды", - сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Canal+.
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