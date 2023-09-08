Президент ПСЖ Аль-Хелайфи переизбран председателем Ассоциации европейских клубов

Нассер Аль-Хелайфи останется на посту главы Ассоциации европейских клубов. Президент "ПСЖ" был переизбран на должность руководителя ECA по итогам заседания генеральной ассамблеи организации. Его полномочия продлены до 2027 года.

Как передает beIN Sports, решение принято единогласно. Аль-Хелайфи возглавляет ECA с 2021 года. Также он входит в состав исполнительного комитета УЕФА.

Добавим, что на должность также претендовал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Но он не набрал нужного количества голосов и не прошел в члены правления организации.

Напомним, что каденция в Совете правления ECA будет составлять 4 года - с 2023-го по 2027-й.

ECA официально признана УЕФА и ФИФА единственной независимой организацией футбольных клубов на европейском уровне. На данный момент ЕСА представляет интересы 330 европейских клубов.