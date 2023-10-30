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Министр внутренних дел Франции: 10 человек арестованы после нападения на автобус Лиона
Фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями
Фото з відкритих джерел
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался об инциденте с нападением фанатов "Марселя" на автобус "Лиона".
"Это неприемлемо. Газета L'Equipe вышла с заголовком "Дураки", и это лучший способ описать происходящее. Пятеро полицейских получили ранения, девять человек были арестованы.
Какие-то люди, называющие себя болельщиками, которые родились во Франции, напали на автобус команды и ранили тренера и его помощника, а также болельщиков, несмотря на то, что было мобилизовано 500 полицейских и жандармов", - приводит слова министра RMC Sport.
Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом" отменили, поскольку незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями.
В результате главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году - тогда фанаты "Марселя" также атаковали автобус "Лиона".
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