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Министр внутренних дел Франции: 10 человек арестованы после нападения на автобус Лиона

Франция
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Фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями

Министр внутренних дел Франции: 10 человек арестованы после нападения на автобус Лиона

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался об инциденте с нападением фанатов "Марселя" на автобус "Лиона".

"Это неприемлемо. Газета L'Equipe вышла с заголовком "Дураки", и это лучший способ описать происходящее. Пятеро полицейских получили ранения, девять человек были арестованы.

Какие-то люди, называющие себя болельщиками, которые родились во Франции, напали на автобус команды и ранили тренера и его помощника, а также болельщиков, несмотря на то, что было мобилизовано 500 полицейских и жандармов", - приводит слова министра RMC Sport.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом" отменили, поскольку незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями.

В результате главный тренер "Лиона" Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла. Похожий инцидент уже происходил в 2019 году - тогда фанаты "Марселя" также атаковали автобус "Лиона".

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В статье: Лион Марсель
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Источник:
rmcsport

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