Министр внутренних дел Франции: 10 человек арестованы после нападения на автобус Лиона

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался об инциденте с нападением фанатов "Марселя" на автобус "Лиона".

"Это неприемлемо. Газета L'Equipe вышла с заголовком "Дураки", и это лучший способ описать происходящее. Пятеро полицейских получили ранения, девять человек были арестованы.

Какие-то люди, называющие себя болельщиками, которые родились во Франции, напали на автобус команды и ранили тренера и его помощника, а также болельщиков, несмотря на то, что было мобилизовано 500 полицейских и жандармов", - приводит слова министра RMC Sport.