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Мбаппе первым примерит золотистую нашивку лучшего бомбардира Лиги 1

Франция

Килиан будет играть со специальной нашивкой в Лиге 1

Мбаппе первым примерит золотистую нашивку лучшего бомбардира Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) утвердила ряд мер, призванных поднять авторитет звания лучшего бомбардира лиги.

Специальная золотистая нашивка (S1) будет крепиться на форме лучшего на данный момент бомбардира по итогам каждого тура.

Нашивка разработана креативной студией Tyrsa, которая сотрудничала с такими брендами, как Dior, Louis Vuitton, Moncler. S1 - это Scoreur (с французского "бомбардир") и символ первого места.

Первым новую нашивку примеряет форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который лидирует сейчас с 13 голами в списке бомбардиров (Акор Адамс из "Монпелье" - второй с 7 голами).

Перед сегодняшним матчем 13-го тура Лиги 1 против "Монако" бывший форвард парижан Педру Паулета вручит Мбаппе футболку с этой нашивкой.

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Источник:
lfp.fr
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