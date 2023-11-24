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Игрок Ниццы Аталь арестован за призыв к черному дню для евреев
Его должны допросить следователи
Nice
В октябре, после обострения палестино-израильского конфликта, 27-летний футболист сборной Алжира и "Ниццы" Юсеф Аталь выложил видео, где призывают к "черному дню для евреев", но вскоре удалил пост и извинился. Однако прокуратура начала расследование. "Ницца" отстранила Аталя, а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.
По данным Nice-Matin, в четверг вечером Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Юсеф обвиняется в "разжигании расовой ненависти на почве религии".
Сегодня, в пятницу, его должны допросить следователи.
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