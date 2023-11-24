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Игрок Ниццы Аталь арестован за призыв к черному дню для евреев

Франция

Его должны допросить следователи

Игрок Ниццы Аталь арестован за призыв к черному дню для евреев

Nice

UA-Футбол
Новина українською

В октябре, после обострения палестино-израильского конфликта, 27-летний футболист сборной Алжира и "Ниццы" Юсеф Аталь выложил видео, где призывают к "черному дню для евреев", но вскоре удалил пост и извинился. Однако прокуратура начала расследование. "Ницца" отстранила Аталя, а позже он был дисквалифицирован на 7 матчей.

По данным Nice-Matin, в четверг вечером Аталь был задержан судебной полицией и помещен под стражу. Юсеф обвиняется в "разжигании расовой ненависти на почве религии".

Сегодня, в пятницу, его должны допросить следователи.

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Ницца Юсеф Аталь
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Источник:
ttps://www.nicematin.com/justice/provocation-a-la-haine-raciale-youcef-atal-en-garde-a-vue-887485 nicematin
Комментарии
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aleks68
24.11.2023 в 16:48
под зад коленом на родину пасти овец.запретить въезд в ЕС до конца жизни
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Комментарии 2
aleks68
24.11.2023 в 16:48
под зад коленом на родину пасти овец.запретить въезд в ЕС до конца жизни
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Spokoyno (Київ)
24.11.2023 в 16:43
Ці "правовірні" обурюються расизмом, а самі сповідують геноцид!
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