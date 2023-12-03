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Перед матчем Нант - Ницца убили лидера ультрас
Трагедия во Франции
Фото: A. Mounic/L'Equipe
Поединок "Нанта" и "Ниццы" завершился не только победой первых 1:0, но и трагедией.
Прокуратура Нанта в пресс-релизе сообщила, что несколько автобусов, которые перевозили болельщиков "Ниццы" были атакованы фанатами "Нанта". Во время этих событий 31-летний мужчина, лидер движения ультрас "канареек", получил ранение в спину, скорее всего, холодным оружием.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а уже после игры стало известно, что он скончался. Есть предположение, что нападавшим мог быть водитель одного из автобусов. По сообщениям Ouest France, преступник сначала сбежал, а затем появился в полиции. Сегодня продолжаются допросы свидетелей и расследование дела.
"Нант" выразил соболезнования семье погибшего и его близким.
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