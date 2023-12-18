Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 и вышел на 8-е место в истории

Килиан Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 за карьеру.

Форвард "ПСЖ" отличился в матче 16-го тура с "Лиллем" (1:1) и вышел на 8-е место в истории чемпионатов Франции, обогнав Карлоса Бьянки и Гуннара Андерссона, на счету которых по 179 мячей.

7-ю позицию в списке со 190 голами занимает Жозеф Уйлаки. Рекордсмен - Делио Оннис, который забил 299 мячей в Лиге 1.