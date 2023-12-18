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Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 и вышел на 8-е место в истории

Франция

Форвард ПСЖ отличился в матче с Лиллем

Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 и вышел на 8-е место в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 за карьеру.

Форвард "ПСЖ" отличился в матче 16-го тура с "Лиллем" (1:1) и вышел на 8-е место в истории чемпионатов Франции, обогнав Карлоса Бьянки и Гуннара Андерссона, на счету которых по 179 мячей.

7-ю позицию в списке со 190 голами занимает Жозеф Уйлаки. Рекордсмен - Делио Оннис, который забил 299 мячей в Лиге 1.

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Источник:
OptaJean
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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