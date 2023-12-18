Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 и вышел на 8-е место в истории
Форвард ПСЖ отличился в матче с Лиллем
Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 за карьеру.
Форвард "ПСЖ" отличился в матче 16-го тура с "Лиллем" (1:1) и вышел на 8-е место в истории чемпионатов Франции, обогнав Карлоса Бьянки и Гуннара Андерссона, на счету которых по 179 мячей.
7-ю позицию в списке со 190 голами занимает Жозеф Уйлаки. Рекордсмен - Делио Оннис, который забил 299 мячей в Лиге 1.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:OptaJean
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона – Алавес. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура чемпионата Испании
- ВСУ уничтожили более 40-ка танков за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- По-королевски. Реал Мадрид - Вильярреал 4:1. Видео голов и обзор матча
- Дюгарри о ПСЖ: Футболисты атаки стоят 350 млн евро, но не могут забить
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн