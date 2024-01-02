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Президент Коринтианса подтвердил трансфер хавбека в ПСЖ

Франция
Обновлено

На данный момент детали трансфера неизвестны

Президент Коринтианса подтвердил трансфер хавбека в ПСЖ

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Президент "Коринтианса" Аугусто Мело подтвердил, что полузащитник Габриэль Москардо присоединится к "ПСЖ". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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"Я могу подтвердить, что мы продали Габриэля в "Пари Сен-Жермен", сделка заключена. Москардо перенесет операцию, а затем присоединится к французскому клубу".

Известно, что бразильский футболист подпишет соглашение в четверг, 4 января. За всю карьеру Москардо сыграл 37 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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