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Страсбур подпишет одного из лучших бомбардиров Суперлиги Сербии
Милош Лукович вскоре отправится во Францию
"Страсбур" договорился о подписании Милоша Луковича, талантливого 18-летнего сербского нападающего.
Лукович сегодня, 11 января, отправится во Францию для прохождения медицинского обследования. А вскоре клуб официально объявит о трансфере.
Милош Лукович в Суперлиге Сербии 23/24 забил 10 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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