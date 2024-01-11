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Страсбур подпишет одного из лучших бомбардиров Суперлиги Сербии

Франция

Милош Лукович вскоре отправится во Францию

Страсбур подпишет одного из лучших бомбардиров Суперлиги Сербии

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"Страсбур" договорился о подписании Милоша Луковича, талантливого 18-летнего сербского нападающего.

Лукович сегодня, 11 января, отправится во Францию для прохождения медицинского обследования. А вскоре клуб официально объявит о трансфере.

Милош Лукович в Суперлиге Сербии 23/24 забил 10 голов и отдал 1 ассист в 19 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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