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Главный тренер ПСЖ опроверг слухи о переходе Гонсалу Рамуша в другой клуб
Гонсалу Рамуш не собирается покидать клуб
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике опроверг информацию о том, что нападающий Гонсалу Рамуш собирается покинуть клуб.
"Гонсалу и Коло Муани - нападающие высочайшего уровня. Я очень доволен их игрой".
"Они являются настоящим и, надеюсь, будущим клуба, я очень рад, что мы смогли их подписать", - добавил главный тренер "ПСЖ".
Гонсалу Рамуш в этом сезоне Лиги 1 забил 3 гола и отдал 1 ассист в 13 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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