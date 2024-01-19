Главный тренер ПСЖ опроверг слухи о переходе Гонсалу Рамуша в другой клуб

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике опроверг информацию о том, что нападающий Гонсалу Рамуш собирается покинуть клуб.

"Гонсалу и Коло Муани - нападающие высочайшего уровня. Я очень доволен их игрой".

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"Они являются настоящим и, надеюсь, будущим клуба, я очень рад, что мы смогли их подписать", - добавил главный тренер "ПСЖ".

Гонсалу Рамуш в этом сезоне Лиги 1 забил 3 гола и отдал 1 ассист в 13 матчах.