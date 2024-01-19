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Сын легендарного футболиста Зинедина Зидана мечтает играть за Олимпик Марсель
Лука Зидан рассказал о любимом клубе детства
transfermarkt.
Голкипер "Эйбара" Лука Зидан рассказал, что мечтает играть за любимый клуб детства – "Олимпик Марсель".
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"Марсельский "Олимпик"? В детстве играть во французском клубе было мечтой, даже до сих пор есть. Марсель - наш семейный город. "ОМ" - лучший клуб во Франции. Что бы ни случилось, я буду болеть за "ОМ", мы все болеем за "ОМ" в нашей семье".
Лука Зидан в Ла Лиге 2 сыграл 22 матча, но пропустил 27 мячей.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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