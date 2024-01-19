Сын легендарного футболиста Зинедина Зидана мечтает играть за Олимпик Марсель

Голкипер "Эйбара" Лука Зидан рассказал, что мечтает играть за любимый клуб детства – "Олимпик Марсель".

"Марсельский "Олимпик"? В детстве играть во французском клубе было мечтой, даже до сих пор есть. Марсель - наш семейный город. "ОМ" - лучший клуб во Франции. Что бы ни случилось, я буду болеть за "ОМ", мы все болеем за "ОМ" в нашей семье".