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Перед матчем Кубка Франции болельщики устроили драку

Франция
Обновлено

Игра Бордо и Ниццы

Перед матчем Кубка Франции болельщики устроили драку

Фото: N. Luttiau/L’Equipe

Новина українською

Поединок "Бордо" и "Ниццы" в Кубке Франции начали на 5 минут позже из-за суматохи на трибунах.

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Между болельщиками команд перед матчем началась драка. Применялись также дымовые шашки, одна из которых прилетела на поле. Что стало поводом для беспорядков - неизвестно.

В стартовом составе "Бордо" играет украинец Даниил Игнатенко. После первого тайма его команда уступает 0:1.

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Источник:
lequipe.fr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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