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Перед матчем Кубка Франции болельщики устроили драку
Игра Бордо и Ниццы
Фото: N. Luttiau/L’Equipe
Поединок "Бордо" и "Ниццы" в Кубке Франции начали на 5 минут позже из-за суматохи на трибунах.
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Между болельщиками команд перед матчем началась драка. Применялись также дымовые шашки, одна из которых прилетела на поле. Что стало поводом для беспорядков - неизвестно.
???????????? FOOTBALL: Des affrontements surviennent au stade Matmut Atlantique avant le match de Coupe de France entre Bordeaux et Nice. #FCGBOGCN ⚽????#Bordeaux #nice #foot #football #bagarre pic.twitter.com/JcdzqgrZDC— Xalertes (@Xalertes) January 20, 2024
В стартовом составе "Бордо" играет украинец Даниил Игнатенко. После первого тайма его команда уступает 0:1.
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