Перед матчем Кубка Франции болельщики устроили драку

Поединок "Бордо" и "Ниццы" в Кубке Франции начали на 5 минут позже из-за суматохи на трибунах.

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Между болельщиками команд перед матчем началась драка. Применялись также дымовые шашки, одна из которых прилетела на поле. Что стало поводом для беспорядков - неизвестно.

В стартовом составе "Бордо" играет украинец Даниил Игнатенко. После первого тайма его команда уступает 0:1.