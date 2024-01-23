Президент Лилля Летанг рассказал о будущем молодого таланта клуба

Президент "Лилля" Оливье Летанг рассказал о будущем защитника Лени Йоро.

"Он не покинет клуб в январе. Сейчас нет никаких переговоров по трансферу Йоро".

Но по информации Фабрицио Романо, недавно скауты "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" наблюдали за игрой Лени.

Француз в Лиге 1 забил 2 гола в 17 матчах этого сезона.