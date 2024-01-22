  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Ювентус подписал португальского защитника
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ювентус подписал португальского защитника

Италия
Обновлено

Контракт действует до 2026 года

Официально: Ювентус подписал португальского защитника

transfermarkt

Новина українською

Защитник Тьягу Джало присоединился к итальянскому "Ювентусу". Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

Контракт рассчитан до июня 2026 года.

Джало перешел в итальянский клуб из "Лилля" за 3,6 миллиона евро и плюс бонусы в размере 1,5 миллиона евро.

Тьягу за всю свою карьеру забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 137 матчах.

Читайте такжеОфициально: Ювентус подписал Тимоти Веа
По теме
yellow-arrow
Легенда итальянского футбола Луиджи Рива скончался в возрасте 79 лет
yellow-arrow
Известна причина травмы звезды Ювентуса
yellow-arrow
Официально: Альмерия арендовала вингера Милана
Ювентус (Турин) Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости