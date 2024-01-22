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Официально: Ювентус подписал португальского защитника
Контракт действует до 2026 года
transfermarkt
Защитник Тьягу Джало присоединился к итальянскому "Ювентусу". Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.
Контракт рассчитан до июня 2026 года.
Джало перешел в итальянский клуб из "Лилля" за 3,6 миллиона евро и плюс бонусы в размере 1,5 миллиона евро.
Тьягу за всю свою карьеру забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 137 матчах.
Tiago Djaló è Bianconero! ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) January 22, 2024
???? https://t.co/zUkgygHXAv pic.twitter.com/4ZPIBd20I9
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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