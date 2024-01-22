Официально: Ювентус подписал португальского защитника

Защитник Тьягу Джало присоединился к итальянскому "Ювентусу". Об этом сообщает официальный вебсайт клуба.

Контракт рассчитан до июня 2026 года.

Джало перешел в итальянский клуб из "Лилля" за 3,6 миллиона евро и плюс бонусы в размере 1,5 миллиона евро.

Тьягу за всю свою карьеру забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 137 матчах.