Лига 1. Провал Лилля во втором тайме, вялая Ницца и геройства Реймса в меньшинстве

"Лилль" и "Ницца" синхронно оступились в 23-м туре, сделав приятный подарок "Монако", который ранее на характере вырвал победу на "Боллар-Делелис". Команда Паулу Фонсеки продолжает чередовать победы с поражениями, и с такими результатами бороться за место в зоне Лиги Чемпионов будет трудно. Как и "орлятам" с их вялой атакой, которая в очередной раз промолчала против посредственного соперника.

"Лиллю" сегодня повезло уйти на перерыв с перевесом в счёте. "Тулуза" ничем не уступала гостям, кроме владения мячом. Но разницу на табло в самом конце тайма сделал шикарный выстрел Харальдссона с угла штрафной. Хотя игра была абсолютно равной. А вот на вторую половину "доги" вообще выйти забыли. "Тулуза" за 20 минут забила трижды, подписав приговор гостям. Мависса забил с корнера в дебюте, затем Тьягу Сантуш привёз пенальти, а точку поставил Даллинга.

В то же время "Ницца" дома полтора часа искала пути к воротам третьей худшей обороны Лиги 1. "Клермон" при этом не просто стоял у ворот, а ещё и прилично контратаковал. До перерыва реальные моменты были только у гостей – Бутобба чудом не забил с нескольких метров, а у Николсона перед самым перерывом был вообще лучший шанс на обе команды за игру, но он свой выход не реализовал. Во втором тайме "Ницца" уже выглядела предпочтительнее, но так и не забила. Очередные 0:0.

После сухого первого тайма на "Стад Океан" хозяева решили попытать счастья в атаке. Но "Гавр" в итоге был растерзан на контратаках "Реймсом". Не помешало гостям даже удаление Фоке, настолько неугомонно они выглядели в быстрых выпадах. В итоге Дарами оформил дубль и принёс своей команде 3 очка в меньшинстве.

Лига 1. 23-й тур

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Лилль 3:1

Голы: Элеби 49, Сьерро 60 (п), Даллинга 66 – Харальдссон 45

Тулуза: Рест, Каманси, Николайсен, Коста, Кебен, Элеби, Шмидт (Сьерро, 46), Кассерес (Спирингс, 73), Сесар Хелаберт (Даллинга, 46), Бабика (Гбоо, 46), Магри (Деннум, 84)

Лилль: Шевалье, Сантуш, Йоро, Алессандро (Диаките, 83), Гудмундссон, Бенталеб, Унас, Языджи (Жегрова, 63), Гомес, Харальдссон (Даго, 83), Дэвид

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Клермон 0:0

Ницца: Булка, Лотомба (Розье, 73), Данте, Тодибо, Бар, Тюрам, Будауи (Росарио, 61), Бога (Моффи, 61), Клод-Морис (Ндайшиме, 82), Гессан, Чо (Лаборд, 73)

Клермон: Диав, Пельмар, Ожье, Матсима, Нето, Гоналон (Кеита, 46), Гастьен (Маньен, 73), Бутобба (Конате, 82), Чам, Аллевина (Виржиниюс, 61), Николсон (Андрич, 73)

Гавр, Стад Океан

Гавр – Реймс 1:2

Голы: Туре 74 (п) – Дарами 64, 90+6 (п)

Гавр: Горжлен, Него (Казимир, 75), Санганте, Льорис, Кенку, Опери, Туре, Кешта, Айю, Байо (Нгура, 85), Сабби

Реймс: Диуф, Абдельхамид, Фоке, Агбаду, де Смет, Теума (Ричардсон, 63), Мунеци, Хадра (Куду, 70), Ито, Накамура (Дарами, 63), Диаките (Атангана Эдоа, 79)

Удаление: Фоке 66