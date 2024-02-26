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Мбаппе встретится с президентом Франции и эмиром Катара

Франция

Тема разговора игрока с Макроном пока не известна

Мбаппе встретится с президентом Франции и эмиром Катара

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник в Елисейском дворце форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе встретится с президентом Франции Макроном и шейхом Хамадом бин Калифа Аль Тани.

Это не первая встреча Мбаппе с Макроном. Президент Республики пригласил звездного нападающего и Нассера Аль-Хелаифи (президента "ПСЖ") на трапезу, организованную в честь шейха Хамадом бин Калифа Аль Тани.

Ранее Килиан рассказывал о том, что Макрон убеждал его не покидать Париж два года назад.

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Источник:
leparisien
Опубликовал: Екатерина Власова
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