Мбаппе встретится с президентом Франции и эмиром Катара

Во вторник в Елисейском дворце форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе встретится с президентом Франции Макроном и шейхом Хамадом бин Калифа Аль Тани.

Это не первая встреча Мбаппе с Макроном. Президент Республики пригласил звездного нападающего и Нассера Аль-Хелаифи (президента "ПСЖ") на трапезу, организованную в честь шейха Хамадом бин Калифа Аль Тани.

Ранее Килиан рассказывал о том, что Макрон убеждал его не покидать Париж два года назад.