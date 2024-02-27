Стало известно, будут ли Макрон и эмир Катара убеждать Мбаппе остаться в ПСЖ во время личной встречи

Cегодня, 27 февраля, состоится разговор между нападающим "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, президентом Франции Эммануэлем Макроном и шейхом Хамадом бин Калифа Аль Тани. Встреча пройдёт в Елисейском дворце.

По сообщениям RMC Sport, на ужине также будет присутствовать президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

Отмечается, что Макрон и Аль Тани не собираются убеждать Мбаппе не покидать "ПСЖ" в конце сезона, так как столичный клуб смирился с тем, что решение игрока - бесповоротное.

Ранее сообщалось, что руководство парижского клуба уже признало уход Килиана свершившимся фактом.