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Стало известно, будут ли Макрон и эмир Катара убеждать Мбаппе остаться в ПСЖ во время личной встречи
Подробности будущего ужина
Фото: Getty Images
Cегодня, 27 февраля, состоится разговор между нападающим "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, президентом Франции Эммануэлем Макроном и шейхом Хамадом бин Калифа Аль Тани. Встреча пройдёт в Елисейском дворце.
По сообщениям RMC Sport, на ужине также будет присутствовать президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.
Отмечается, что Макрон и Аль Тани не собираются убеждать Мбаппе не покидать "ПСЖ" в конце сезона, так как столичный клуб смирился с тем, что решение игрока - бесповоротное.
Ранее сообщалось, что
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