Макрон - Мбаппе: Ты создашь нам много проблем

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на ужине, организованном последним в честь шейха Тамима в Елисейском дворце.

Несмотря на то, что продолжающаяся сага об уходе Мбаппе из парижского клуба после завершения сезона не была темой встречи, Макрон все же перекинулся с форвардом несколькими словами во время приветствия.

"Ты создашь нам ещё много проблем", - сказал лидер Франции с улыбкой на лице.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с "ПСЖ" , и покинет расположение команды сразу по окончании нынешнего сезона. Главный претендент на Килиана - мадридский "Реал".