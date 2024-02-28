Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макрон - Мбаппе: Ты создашь нам много проблем
Первые слова при встрече
BeSoccer
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на ужине, организованном последним в честь шейха Тамима в Елисейском дворце.
Несмотря на то, что продолжающаяся сага об уходе Мбаппе из парижского клуба после завершения сезона не была темой встречи, Макрон все же перекинулся с форвардом несколькими словами во время приветствия.
"Ты создашь нам ещё много проблем", - сказал лидер Франции с улыбкой на лице.
Напомним, ранее сообщалось, что
????????♂️ Kylian Mbappé has just met with the Emir of Qatar and Emmanuel Macron ????????????????????????— SportsUpdate.com (@zitsonic) February 27, 2024
“You are going to create more problems for us”, Macron told Mbappé while smiling — Emir words still unknown.
↪️ ????????????????????????????????: Mbappé and his contract are not topic of this meeting. pic.twitter.com/zcb0e5NHt3
Популярное сейчас
- Морозюк – о Красаве: Если бы таких россиян было больше, то, думаю, таких событий не было бы сейчас в Украине
- СМИ: Матч Динамо - Черноморец пройдет со зрителями
- Александрия признала ошибку с незаявленным игроком на матч с Шахтером. Спортдир отстранен от должности
- Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции и эмиром Катара
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО