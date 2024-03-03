Президент ПСЖ влияет на Энрике по поводу Килиана Мбаппе

Отношения между Луисом Энрике и Килианом Мбаппе ухудшились после новости об уходе француза по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает RMC Sport.

Как говорится в источнике, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи дал разрешение Луису Энрике снизить игровое время Мбаппе, после того, как узнал о решении нападающего покинуть "парижан".

Напомним, в этом сезоне 25-летний Мбаппе сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 7 результативными передачами. Контракт с "Реал Мадридом" вступит в силу с 1 июля 2024 года.