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Президент ПСЖ влияет на Энрике по поводу Килиана Мбаппе

Франция
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Злой на 25-летнего француза

Президент ПСЖ влияет на Энрике по поводу Килиана Мбаппе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Отношения между Луисом Энрике и Килианом Мбаппе ухудшились после новости об уходе француза по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает RMC Sport.

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Как говорится в источнике, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи дал разрешение Луису Энрике снизить игровое время Мбаппе, после того, как узнал о решении нападающего покинуть "парижан".

Напомним, в этом сезоне 25-летний Мбаппе сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 7 результативными передачами. Контракт с "Реал Мадридом" вступит в силу с 1 июля 2024 года.

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Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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