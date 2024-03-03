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Президент ПСЖ влияет на Энрике по поводу Килиана Мбаппе
Злой на 25-летнего француза
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отношения между Луисом Энрике и Килианом Мбаппе ухудшились после новости об уходе француза по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает RMC Sport.
Как говорится в источнике, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи дал разрешение Луису Энрике снизить игровое время Мбаппе, после того, как узнал о решении нападающего покинуть "парижан".
Напомним, в этом сезоне 25-летний Мбаппе сыграл в 33 матчах во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 7 результативными передачами. Контракт с "Реал Мадридом" вступит в силу с 1 июля 2024 года.
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