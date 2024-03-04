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Нуну Мендеш, вероятно, сыграет в матче Лиги чемпионов против Реал Сосьедад
Наставник ПСЖ рассказал о 21-летнем защитнике
twitter.com/PSG
Луис Энрике, главный тренер "Пари Сен-Жермен", подтвердил, что Нуну Мендеш готов вернуться к игре после травмы.
"Он может начать завтра, но не будет играть всю игру. Мендеш игрок высочайшего класса, это фантастика, что он вернулся - Нуну великолепен как в атаке, так и в защите".
Напомним, что завтра, 5 марта, "ПСЖ" сыграет против "Реал Сосьедад" в рамках ЛЧ. Начало - в 22:00.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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