  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Нуну Мендеш, вероятно, сыграет в матче Лиги чемпионов против Реал Сосьедад
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нуну Мендеш, вероятно, сыграет в матче Лиги чемпионов против Реал Сосьедад

Франция

Наставник ПСЖ рассказал о 21-летнем защитнике

Нуну Мендеш, вероятно, сыграет в матче Лиги чемпионов против Реал Сосьедад

twitter.com/PSG

Новина українською

Луис Энрике, главный тренер "Пари Сен-Жермен", подтвердил, что Нуну Мендеш готов вернуться к игре после травмы.

"Он может начать завтра, но не будет играть всю игру. Мендеш игрок высочайшего класса, это фантастика, что он вернулся - Нуну великолепен как в атаке, так и в защите".

Напомним, что завтра, 5 марта, "ПСЖ" сыграет против "Реал Сосьедад" в рамках ЛЧ. Начало - в 22:00.

Читайте такжеЗащитник ПСЖ возвращается к тренировкам с командой после девяти месяцев лечения
По теме
yellow-arrow
Тренер Ренна: Поражение против ФК Лорьян абсолютно ничего не ставит под сомнение
yellow-arrow
Болельщики ПСЖ выразили свое разочарование Килианом Мбаппе
yellow-arrow
Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Луис Энрике Пари Сен-Жермен Нуну Мендеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости