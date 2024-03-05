Французская Лига 1 может получить нового титульного спонсора.

Uber Eats, который на протяжении последних пяти лет был спонсором лиги, не желает продолжать сотрудничество на прежних условиях. Сейчас компания платит 15-16 миллионов евро в год за права на название Лиги 1. Предложение McDonald's – значительно больше.

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Сейчас официальной информации еще нет, стороны должны урегулировать все юридические вопросы.