В ПСЖ сделали выбор между Энрике и Мбаппе

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о возможном конфликте между главным тренером команды Луисом Энрике и нападающим Килианом Мбаппе.

"Конфликт Мбаппе с Энрике? Решения за тренером. Мы на его стороне (Энрике - прим.), это точно. Самое главное — это команда, это "Пари Сен-Жермен" — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее Луис Энрике подтвердил уход французского форварда из клуба.