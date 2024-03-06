  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. В ПСЖ сделали выбор между Энрике и Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ПСЖ сделали выбор между Энрике и Мбаппе

Франция

Руководство заняло позицию

В ПСЖ сделали выбор между Энрике и Мбаппе

PSG

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о возможном конфликте между главным тренером команды Луисом Энрике и нападающим Килианом Мбаппе.

"Конфликт Мбаппе с Энрике? Решения за тренером. Мы на его стороне (Энрике - прим.), это точно. Самое главное — это команда, это "Пари Сен-Жермен" — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее Луис Энрике подтвердил уход французского форварда из клуба.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ определился, когда объявит об уходе Мбаппе
yellow-arrow
Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
yellow-arrow
McDonald's? Лига 1, вероятно, со следующего сезона будет переименована
Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
06.03.2024 в 09:49
Ну так, чого "втікача" захищати
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
06.03.2024 в 09:49
Ну так, чого "втікача" захищати
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости