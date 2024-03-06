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В ПСЖ сделали выбор между Энрике и Мбаппе
Руководство заняло позицию
PSG
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию о возможном конфликте между главным тренером команды Луисом Энрике и нападающим Килианом Мбаппе.
"Конфликт Мбаппе с Энрике? Решения за тренером. Мы на его стороне (Энрике - прим.), это точно. Самое главное — это команда, это "Пари Сен-Жермен" — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.
Контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее
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Источник:RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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06.03.2024 в 09:49
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