Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Саутгейт - о Филлипсе: Его форма в последнее время не очень хорошая
Тренер рассказал о хавбеке Вест Хэма
whufc
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ситуацию с Калвином Филлипсом.
"Его форма в последнее время не очень хорошая. Я разговаривал с ним на этот счет, он все понимает".
"У него есть все качества, чтобы пробиться обратно. Я сказал, что если он продолжит не играть в "Манчестер Сити", это будет проблемой", - добавил Гарет.
Филлипс в январе этого года присоединился к "Вест Хэму" на правах аренды. Контракт действует до июня 2024 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Драма в Мадриде, две отставки экс-тренеров Челси и спарринг с Польшей. Главные новости за 13 марта
- Мбаппе уйдет, а что дальше? ПСЖ - Реймс 2:2. Видеообзор матча
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн