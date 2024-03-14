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Саутгейт - о Филлипсе: Его форма в последнее время не очень хорошая

Франция

Тренер рассказал о хавбеке Вест Хэма

Саутгейт - о Филлипсе: Его форма в последнее время не очень хорошая

whufc

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ситуацию с Калвином Филлипсом.

"Его форма в последнее время не очень хорошая. Я разговаривал с ним на этот счет, он все понимает".

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"У него есть все качества, чтобы пробиться обратно. Я сказал, что если он продолжит не играть в "Манчестер Сити", это будет проблемой", - добавил Гарет.

Филлипс в январе этого года присоединился к "Вест Хэму" на правах аренды. Контракт действует до июня 2024 года.

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