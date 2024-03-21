Луис Энрике похвалил Хави Симонса: Великолепный талант, который идеально подходит для ПСЖ

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике рассказал о полузащитнике Хави Симонсе, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды.

"Он еще одна жемчужина, которая делает замечательные вещи. Это талант высочайшего класса. Хави идеально подходит для нашей команды, поэтому может стать отличным вариантом для ПСЖ".

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"Его будущее, конечно, будет зависеть от решения клуба", - добавил Энрике.

Хави в этом сезоне Бундеслиги сыграл 25 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 ассистов.