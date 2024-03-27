Болельщикам ПСЖ запретили посещать стадион в матче против Марселя

Фанатам "Пари Сен-Жермен" запретили посещать стадион во время воскресного матча Лиги 1 против марсельского "Олимпика".

По информации L'Équipe, это было ожидаемо для болельщиков "ПСЖ". Ранее фанатам "Марселя" было запрещено посещать "Парк де Пренс" на ответный матч. Тогда Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что хочет избежать столкновений между болельщиками клубов. А теперь это правило применяется в обратном направлении.

Матч "Олимпик Марсель" - "ПСЖ" состоится 31 марта. Начало - в 21:45.