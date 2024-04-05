Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм

Игроки "ПСЖ", полузащитник Варрен Заир-Эмери и вингер Брэдли Баркола, вернулись к тренировкам с командой.

Футболисты в пятницу присутствовали на тренировочной площадке, но ожидается, что ни один из них не сыграет в матче против "Клермон Фута".

Напомним, что Варрен получил травму во время победы "ПСЖ" над "Ренном", а Брэдли выбыл из-за повреждения подколенного сухожилия.