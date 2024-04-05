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Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм
Хорошие новости для французского клуба
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Игроки "ПСЖ", полузащитник Варрен Заир-Эмери и вингер Брэдли Баркола, вернулись к тренировкам с командой.
Футболисты в пятницу присутствовали на тренировочной площадке, но ожидается, что ни один из них не сыграет в матче против "Клермон Фута".
Напомним, что Варрен получил травму во время победы "ПСЖ" над "Ренном", а Брэдли выбыл из-за повреждения подколенного сухожилия.
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Источник:get football news france.
Опубликовал: Екатерина Власова
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