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Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм

Франция

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Двое игроков ПСЖ возвращаются к тренировкам с командой после травм

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Игроки "ПСЖ", полузащитник Варрен Заир-Эмери и вингер Брэдли Баркола, вернулись к тренировкам с командой.

Футболисты в пятницу присутствовали на тренировочной площадке, но ожидается, что ни один из них не сыграет в матче против "Клермон Фута".

Напомним, что Варрен получил травму во время победы "ПСЖ" над "Ренном", а Брэдли выбыл из-за повреждения подколенного сухожилия.

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Источник:
get football news france.
Опубликовал: Екатерина Власова
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