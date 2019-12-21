Германия
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Хоффенхайм - Боруссия Д 2:1. Обзор матча и видео голов
Видеообзор третьего поражения Дортмунда в чемпионате
Бундеслига, 17-й тур. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”, 30150 зрителей
“Хоффенхайм” – “Боруссия” Дортмунд 2:1
Голы: Адамян 79, Крамарич 87 – Гетце 17
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