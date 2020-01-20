Герта предложила 25 миллионов за полузащитника Лиона

Берлинская "Герта" продолжает поиски нового полузащитника. Сейчас они ведут переговоры с "Лионом" касательно француза Луки Тусара.

По данным L`Equipe, руководство немецкой команды предложило 25 миллионов евро. Также, в будущем можут быть отправлены 2 миллиона в виде бонусов.

В случае отказа "Лиона", "Герта" готова будет сделать еще одно предложение. В текущем сезона Тусар провел 26 матчей и забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что также "Герта" готова подписать экс-капитана "Арсенала".