Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герта предложила 25 миллионов за полузащитника Лиона
Немецкая сторона готова вкладывать серьезные деньги
Берлинская "Герта" продолжает поиски нового полузащитника. Сейчас они ведут переговоры с "Лионом" касательно француза Луки Тусара.
По данным L`Equipe, руководство немецкой команды предложило 25 миллионов евро. Также, в будущем можут быть отправлены 2 миллиона в виде бонусов.
В случае отказа "Лиона", "Герта" готова будет сделать еще одно предложение. В текущем сезона Тусар провел 26 матчей и забил 3 гола.
Ранее сообщалось, что также "Герта" готова подписать экс-капитана "Арсенала".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...