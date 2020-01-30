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СМИ: Боруссия согласовала переход Эмре Джана

Германия
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Ждем официального объявления

СМИ: Боруссия согласовала переход Эмре Джана
UA-Футбол
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Эмре Джан в шаге от возвращения в Бундеслигу. Его будущим клубом, с огромной долью вероятности, станет дортмундская "Боруссия".

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Журналист Фабрицио Романо сообщает, что стороны сумели достичь соглашения. "Шмели" арендуют футболиста, а летом 2020-го должны будут выкупить полузащитника.

Точная сумма не сообщается. "Зебры" хотели получить за Джана порядка 30 миллионов. В течение завтрашнего дня о трансфере должны объявить официально.

В текущем сезоне Джан провел лишь 11 матчей. Отсутсвие игрового времени может стоить ему попадания на чемпиона Европы.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Эмре Джан
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