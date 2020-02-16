Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кельн - Бавария 1:4. Обзор матча и видео голов
Видеообзор крупной победы Баварии над Кельном
Бундеслига, 22-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей
Голы: Ут 70 – Левандовски 3, Коман 5, Гнабри 12, Гнабри 66
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...