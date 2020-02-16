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Кельн - Бавария 1:4. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Видеообзор крупной победы Баварии над Кельном

Кельн - Бавария 1:4. Обзор матча и видео голов
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Бундеслига, 22-й тур. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 50000 зрителей

“Кельн” – “Бавария” 1:4

Голы: Ут 70 – Левандовски 3, Коман 5, Гнабри 12, Гнабри 66

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В статье: Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман Серж Гнабри Кёльн Марк Ут
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