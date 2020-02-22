Германия
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Бавария - Падерборн 3:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор победы Баварии в 23-м туре чемпионата Германии
Бундеслига, 23-й тур. Мюнхен, “Альянц Арена”, 75000 зрителей
“Бавария” Мюнхен – “Падерборн” 3:2
Голы: Гнабри 25, Левандовски 70, Левандовски 88 – Србены 44, Михель 75
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