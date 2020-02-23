  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Шальке - РБ Лейпциг 0:5. Обзор матча и видео голов
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шальке - РБ Лейпциг 0:5. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Впечатляющая победа красных быков в выездном матче

Шальке - РБ Лейпциг 0:5. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 23-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 61433 зрителя

“Шальке” – “РБ Лейпциг” 0:5

Голы: Забитцер 1, Вернер 61, Хальстенберг 68, Анхелиньо 81, Форсберг 89

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Тимо Вернер Марсель Забитцер РБ Лейпциг Эмиль Форсберг Кристофер Нкунку Анхелиньо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...