Германия
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Шальке - РБ Лейпциг 0:5. Обзор матча и видео голов
Впечатляющая победа красных быков в выездном матче
Бундеслига, 23-й тур. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”, 61433 зрителя
Голы: Забитцер 1, Вернер 61, Хальстенберг 68, Анхелиньо 81, Форсберг 89
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