Бундеслига. Камбэк Вольфсбурга в матче с Унионом

Ультрас “Униона” не могли не поддержать всеобщий протест фанов против немецкого футбольного союза и также вывесили плакаты против Дитмара Хоппа. Речь идет уже о не владельце “Хоффенхайма”, а свободе самовыражения и борьбе с протекционизмом. Как и в матче “Хоффенхайм” – “Бавария” рефери применил трехуровневый протокол. Сначала диктор сделал объявление, а затем судья увел команды в раздевалку. Третья остановка привела бы к отмене матча. Этот протокол был придуман, как средство борьбы с расизмом, но, оказывается, может применятся и когда с трибун оскорбляется состоятельный клубный владелец.

Как бы там не было, произошло удивительное событие – “Унион” впервые сыграл вничью домашний матч чемпионата Германии. Хотя команда Урса Фишера могла рассчитывать на большее. В матче с “Вольфсбургом” берлинцам удачно удалось задействовать свое главное оружие – стандарты. Первый гол забил Андерссон (лидер Бундеслиги по выигранным верховым единоборствам), второй Фридрих. В первом и второе случае ассистом отметился Триммель.

Несмотря на преимущество “Униона” 2:0, это была равная игра, поэтому двум голам “Вольфсбурга” в ответ удивляться не стоит. Они тоже были забиты ударами головой: Герхардт после углового, Вегорст после подачи с фланга Жоау Виктора.

“Вольфсбург” не проигрывает в пятом матче Бундеслиги подряд и вплотную приблизился к шестому месту.

Бундеслига, 24-й тур. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”, 22012 зрителей

“Унион” Берлин – “Вольфсбург” 2:2

Голы: Андрессон 41, Фридрих 56 – Герхардт 60, Вегорст 81

“Унион”: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Гентнер (Премель 73), Андрих, Ленц – Малли (Ингвартсен 66), Бюльтер (Рюэрсон 83) – Андерссон

“Вольфсбург”: Кастельс – Отавио, Брукс, Кнохе, Мбабу – Брекало (Клаус 88), Арнольд, Герхардт, Штеффен (Мехмеди 63) – Вегорст, Гинчек (Жоау Виктор 78)

Предупреждения: Андрих 53 – Арнольд 40, Штеффен 61