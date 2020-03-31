Когда сам играл до 39 лет: Кан повлияет на переговоры Баварии и Нойера по поводу долгосрочного контракта

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер не может договориться о продлении контракта с клубом. По информации Bild, на ситуацию может повлиять Оливер Кан. Экс-капитан "немецкой машины" сам играл за команду почти до 39 лет, а в декабре 2005 года, когда ему было 36, подписал новый контракт с клубом до 2008-го. Правда, за Бундестим Оливер уже к тому моменту не выступал и не обременял себя двойной нагрузкой.

Мнение Кана, как будущего члена правления и руководителя "Баварии", будет иметь большой вес во вратарском вопросе. Кан также принимал участие в переговорах с агентом Нойера.

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Источник отмечает, что 34-летний Нойер все-таки получит долгосрочный контракт в качестве своего последнего большого соглашения. Тем не менее, руководство волнует трансфер Александра Нюбеля из "Шальке". Подписанный трудовой договор юного стража ворот с "Баварией" истекает летом 2025 года – все эти 5 лет он рискует быть не основным кипером клуба.