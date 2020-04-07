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"Этот клуб – не просто работодатель. Это моя страсть". Мюллер официально продлил контракт с Баварией

Германия
(1 голосов)

До 2023 года

"Этот клуб – не просто работодатель. Это моя страсть". Мюллер официально продлил контракт с Баварией
Новина українською

"Бавария" и Томас Мюллер продолжают свое сотрудничество. После конструктивных переговоров клуб и нападающий договорились о продлении контракта на 2 года. Теперь соглашение будет действовать до 30 июня 2023-го.

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Мюллер присоединился к структуре "Баварии" в возрасте 10 лет. Впоследствии он играл во всех юношеских коллективах мюнхенцев, после чего присоединился к основной команде. Карл-Хайнц Румменигге, Хасан Салихамиджич и Оливер Кан рады подписи Мюллера на новом трудовом договоре исполнителя. Сам Томас отмечает:

"Этот клуб – не просто работодатель. Это моя страсть. Новый контракт подстегнет меня. Я играю за "Баварию" уже 2/3 своей жизни. Счастлив, что буду здесь еще два года и смогу биться за клуб как на поле, так и за его пределами".

В составе "Баварии" Мюллер 8 раз выиграл чемпионат Германии, по 5 раз – Кубок и Суперкубок Германии. В 2013 году он стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
FC Bayern

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