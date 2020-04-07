"Этот клуб – не просто работодатель. Это моя страсть". Мюллер официально продлил контракт с Баварией

"Бавария" и Томас Мюллер продолжают свое сотрудничество. После конструктивных переговоров клуб и нападающий договорились о продлении контракта на 2 года. Теперь соглашение будет действовать до 30 июня 2023-го.

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Мюллер присоединился к структуре "Баварии" в возрасте 10 лет. Впоследствии он играл во всех юношеских коллективах мюнхенцев, после чего присоединился к основной команде. Карл-Хайнц Румменигге, Хасан Салихамиджич и Оливер Кан рады подписи Мюллера на новом трудовом договоре исполнителя. Сам Томас отмечает:

"Этот клуб – не просто работодатель. Это моя страсть. Новый контракт подстегнет меня. Я играю за "Баварию" уже 2/3 своей жизни. Счастлив, что буду здесь еще два года и смогу биться за клуб как на поле, так и за его пределами".

???? Hasan #Salihamidžić: "Thomas ist für uns ein besonderer Spieler, eine Identifikationsfigur für den Klub und unsere Fans, ein Führungsspieler, der auf dem Platz vorangeht und mit dem #FCBayern sehr viel erreicht hat." #MiaSanMia #Müllered2023✍ @esmuellert_ pic.twitter.com/RIm02dEj8W — FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2020

В составе "Баварии" Мюллер 8 раз выиграл чемпионат Германии, по 5 раз – Кубок и Суперкубок Германии. В 2013 году он стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.