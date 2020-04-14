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РБ Лейпциг намерен выкупить контракт Шика

Германия
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Вряд ли римляне будут отказываться

РБ Лейпциг намерен выкупить контракт Шика
UA-Футбол
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Патрик Шик может задержаться в немецком чемпионате. В этом заинтересован "РБ Лейпциг", который летом прошлого года арендовал его у "Ромы".

По данным Kicker, они будут готовы выкупить контракт чешского нападающего за 29 миллионов евро. Крайне вероятно, что римляне дадут свое согласие, так как испытывают финансовые проблемы.

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В текущем сезоне Шик смог забить 7 голов в 15-ти матчах.

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В статье: Рома (Рим) РБ Лейпциг Патрик Шик
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