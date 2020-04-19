Нойер отрицает, что хотел подписать с Баварией стомиллионный контракт

Переговоры “Баварии” с Мануэлем Нойером по продлению контракта уперлись в глухую стену. Нынешнее соглашение капитана “Рекордмайстера” действует до 2021 года и по информации СМИ, 34-летний кипер удивил боссов клубов своими требованиями, хотев получить пятилетний контракт с зарплатой 20 млн евро в год. Нойер в интервью Bild am Sonntag выступил с опровержением, и выразил свое недовольство тем, что информация о переговорах просочилась в прессу.

В первую очередь Нойер подтвердил свое намерение остаться в “Баварии”. Продление контракта с главным тренером Ханси Фликом стало своеобразным сигналом для вратаря. “Я был рад этому решению. Ханси очень хороший тренер. Он хорошо взаимодействует с командой, смог поставить нам игру и создал отличную атмосферу. Контракт с ним убедил в моем намерении остаться”.

Нойер отрицает информацию о том, что хотел получить пятилетний контракт.

“Я хочу играть так долго, насколько буду способен. Самое важное для меня – это доверие. Я понимаю, что просить пятилетний контракт было бы слишком утопично. Мне 34 и я не могу сказать, в каком состоянии я буду в 39. В информации, которая стала достоянием общественности, нет никакого смысла”.

“Я хочу получить такой контракт с “Баварией”, который был бы взаимовыгоден для всех. Я хочу играть, быть с командой и сделать все для того, чтобы добиться 100% успеха. У контракта должны быть правильные условия”.

“С того дня, когда я перешел в “Баварию”, я всегда был уверен, что спокойно могу вести переговоры. Ничего не просачивалось. Сейчас же информация по переговорам циркулирует в медиа, и не всегда она достоверна. Это меня раздражает. Такого раньше не было в “Баварии”. Как для игрока клуба и его капитана для меня всегда важно было доверие. Если кто-то сливает информацию, это влияет на уровень признательности”.

Нойер положительно высказался с новичке “Баварии” Нюбеле, как о вратаре, но при этом противится идеи гарантированного обещания кому-то игрового времени. По мнению Нойера, это противоречит духу спорта.

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“Нет сомнений в том, что Нюбель хороший вратарь. В перспективе я понимаю этот трансфер, хотя и Свен Ульрайх был хорошим вторым номером. В других клубах он играл бы в основе. Тем не менее, Нюбель – это хороший трансфер”.

Обещаниям игрового времени не место в спорте. Такие обещания со стороны менеджмента являются рискованными. Не думаю, что тренеру такого клуба, как “Бавария”, можно указывать кого ставить в основе”.