Директор Немецкой футбольной лиги: Сегодняшнее решение — хорошая новость для наших лиг

Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, когда возобновится сезон Бундеслиги, остановленный из-за пандемии коронавируса.

"Сегодняшнее решение — хорошая новость для первой и второй Бундеслиги. Это связано с большой ответственностью клубов и их сотрудников по дисциплинированному выполнению медицинских и организационных требований.

Игры без зрителей не являются идеальным решением для всех. Однако в условиях кризиса, угрожающего самому существованию некоторых клубов, это единственный способ сохранить лиги в их нынешнем виде, — цитирует Зайферта официальный сайт лиги.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Бундеслига возобновится во второй половине мая.