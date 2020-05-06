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Директор Немецкой футбольной лиги: Сегодняшнее решение — хорошая новость для наших лиг

Германия
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Зайферт доволен тем результатом, которого удалось достичь

Директор Немецкой футбольной лиги: Сегодняшнее решение — хорошая новость для наших лиг
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Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, когда возобновится сезон Бундеслиги, остановленный из-за пандемии коронавируса.

"Сегодняшнее решение — хорошая новость для первой и второй Бундеслиги. Это связано с большой ответственностью клубов и их сотрудников по дисциплинированному выполнению медицинских и организационных требований.

Игры без зрителей не являются идеальным решением для всех. Однако в условиях кризиса, угрожающего самому существованию некоторых клубов, это единственный способ сохранить лиги в их нынешнем виде, — цитирует Зайферта официальный сайт лиги.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Бундеслига возобновится во второй половине мая.

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В статье: Бундеслига Вторая Бундеслига Кристиан Сайферт Кристиан Зайферт
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