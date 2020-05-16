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Полузащитник Боруссии получил травму на разминке перед дерби с Шальке

Германия
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Вместо 17-летнего Джованни Рейны вышел Торган Азар

Полузащитник Боруссии получил травму на разминке перед дерби с Шальке
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Сейчас проходит поединок 26-го тура Бундеслиги между "Боруссией Д" и "Шальке".

На разминке перед матчем, хавбек "шмелей" Джованни Рейна получил травму. 17-летний полузащитник должен был выйти на поле с первых минут. Это мог стать первый матч в старте для игрока за немецкий клуб.

Вместо Рейны в старте появился Торган Азар. Примечательно, что бельгиец уже успел отметиться в первом тайме встречи забитым голом и голевой передачей.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Торган Азар Джованни Рейна
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