Полузащитник Боруссии получил травму на разминке перед дерби с Шальке

Сейчас проходит поединок 26-го тура Бундеслиги между "Боруссией Д" и "Шальке".

На разминке перед матчем, хавбек "шмелей" Джованни Рейна получил травму. 17-летний полузащитник должен был выйти на поле с первых минут. Это мог стать первый матч в старте для игрока за немецкий клуб.

Вместо Рейны в старте появился Торган Азар. Примечательно, что бельгиец уже успел отметиться в первом тайме встречи забитым голом и голевой передачей.