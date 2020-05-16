Германия
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Полузащитник Боруссии получил травму на разминке перед дерби с Шальке
Вместо 17-летнего Джованни Рейны вышел Торган Азар
Сейчас проходит поединок 26-го тура Бундеслиги между "Боруссией Д" и "Шальке".
На разминке перед матчем, хавбек "шмелей" Джованни Рейна получил травму. 17-летний полузащитник должен был выйти на поле с первых минут. Это мог стать первый матч в старте для игрока за немецкий клуб.
Вместо Рейны в старте появился Торган Азар. Примечательно, что бельгиец уже успел отметиться в первом тайме встречи забитым голом и голевой передачей.
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