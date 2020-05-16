Боруссия впервые за 5 лет одержала домашнюю победу в Рурском дерби

Только что завершилось Рурское дерби. В матче 26-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" уверенно обыграла "Шальке" со счетом 4:0.

Таким образом, "шмели" одержали свою первую домашнюю победу над "Шальке" с 2015-го года. Тогда, 8-го ноября "Боруссия" победила 3:2.

После того Рурское дерби на "Сигнал Идуна Парк" заканчивалось со счетом 0:0, 4:4 и 2:4.