Германия
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Боруссия впервые за 5 лет одержала домашнюю победу в Рурском дерби
"Шмели" уничтожили "Шальке" 4:0 в родных стенах
Только что завершилось Рурское дерби. В матче 26-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" уверенно обыграла "Шальке" со счетом 4:0.
Таким образом, "шмели" одержали свою первую домашнюю победу над "Шальке" с 2015-го года. Тогда, 8-го ноября "Боруссия" победила 3:2.
После того Рурское дерби на "Сигнал Идуна Парк" заканчивалось со счетом 0:0, 4:4 и 2:4.
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