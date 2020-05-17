Феерия Холанда и Брандта, проблемы Нойера и Нюбеля. Обзор матча Боруссия Д – Шальке. Подкаст №19

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Бундеслига вернулась и мы вместе с ней. На повестке дня – обзор центрального матча 26-го тура чемпионата Германии "Боруссия Д" – "Шальке". Как немцам удалось вернуться, в чем секрет Эрлинга Холанда и можно ли назвать Юлиана Брандта "раумдойтером". Эпидемия травм на фоне камбэка и краткий обзор других матчей тура. Слушайте нас на YouTube и Castbox.