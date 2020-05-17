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Феерия Холанда и Брандта, проблемы Нойера и Нюбеля. Обзор матча Боруссия Д – Шальке. Подкаст №19

Германия
(1 голосов)

Рурское дерби подняло вратарский вопрос и в Мюнхене, и Гельзенкирхене

Феерия Холанда и Брандта, проблемы Нойера и Нюбеля. Обзор матча Боруссия Д – Шальке. Подкаст №19
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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Бундеслига вернулась и мы вместе с ней. На повестке дня – обзор центрального матча 26-го тура чемпионата Германии "Боруссия Д" – "Шальке". Как немцам удалось вернуться, в чем секрет Эрлинга Холанда и можно ли назвать Юлиана Брандта "раумдойтером". Эпидемия травм на фоне камбэка и краткий обзор других матчей тура. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мануэль Нойер Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Торган Азар Чемпионат Германии Дениз Айтекин Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Юлиан Брандт Александр Нюбель Ашраф Хакими Марк Шуберт Эрлинг Холанд коронавирус
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